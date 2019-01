„Es muss noch dickere Scheiben der Salami geben“

Vorbei die Weihnachtsidylle, in der Wirtschaftspolitik geht es jetzt ans „Eingemachte“. Ehe die Regierung kommende Woche auf ihrer Klausur Beschlüsse fasst, legt Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer im Interview mit dem stellvertretenden Chefredakteur der „Krone“, Georg Wailand, die Linie fest: Sowohl bei der geplanten Steuerreform wie auch beim Bürokratieabbau müsste es noch „dickere Scheiben von der Salami“ geben. Sprich: Bei der Körperschaftsteuer müsste es eine Absenkung von derzeit 25 auf zumindest 19 Prozent geben, und bei der Entlastungsoffensive in der Bürokratie müsse man „mit dem Kärcher“ reinfahren, um endlich was weiterzubringen.