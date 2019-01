Hirscher: Starke Gegenwehr aus dem eigenen Lager

Nachdem es beim Parallel-Event in Oslo nicht zum Sieg gereicht hat, will Marcel Hirscher in Zagreb den nächsten Spezialslalom im Ski-Weltcup gewinnen. Der Superstar geht als Titelverteidiger ins Rennen um die „Snow Queen Trophy“ am Sonntag. Herausforderer ist unter anderem Oslo-Sieger Marco Schwarz, der „Hunger auf mehr“ verspürt.