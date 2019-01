Dichtes Schneegestöber: Winter meldet sich zurück

Sturm und Neuschnee sorgen in Teilen Niederösterreichs sowie insbesondere in den Bergregionen in Tirol und Vorarlberg für erhebliche Lawinengefahr. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt am Mittwoch in den Ybbstaler Alpen, den Türnitzer Alpen und im Rax-Schneeberg-Gebiet. Die Lawinensituation bleibt angespannt.