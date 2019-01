„Das Problem sind Neuschneemassen und Wind“

Krone: Ist die Bergrettung durch die Wetterlage in besonderer Bereitschaft?

Preimesberger: Grundsätzlich sind wir immer rund um die Uhr, 24 Stunden lang, in Bereitschaft. Aber in der Ferienzeit, wenn viele Sportler unterwegs sein könnten, und bei dieser Wetterlage sind wir besonders alarmiert.