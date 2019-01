Schumis Motorrad-Kumpel: „Es schaut nicht gut aus“

Zwei WM-Titel holte er mit Benetton, fünf mit Ferrari, ehe Michael Schumacher Ende 2007 für drei Saisonen eine Pause als Rennfahrer in der Formel 1 einlegte. Doch bevor der Rekord-Champion 2010 mit Mercedes für drei Saisonen zurückkehrte, versuchte er sich in der deutschen Motorrad-Meisterschaft. Sein damaliger Teamkollege: Martin Bauer, später erster Österreicher in der MotoGP und mittlerweile Inhaber einer Motorrad-Tuningschmiede in Eggendorf.