Vanek trifft und gibt 3:0-Führung aus der Hand

Die Detroit Red Wings haben in der National Hockey League am Silvestertag gegen die Florida Panthers eine Dreitoreführung aus der Hand gegeben und noch 3:4 nach Penaltyschießen verloren. Thomas Vanek traf im ersten Drittel zum 3:0, für den Routinier war es das sechste Tor im 33. Saisonspiel. Trotzdem reichte es für die Gastgeber nicht zum Sieg, am Ende stand die fünfte Pleite in Serie zu Buche.