Altbauer (85) aus Weyregg lag eine Nacht in Silo

Zu Lebensrettern wurden Feuerwehrleute in Weyregg am Attersee am Altjahrstag. In einer „Crashbergung“ holten sie einen Altbauern aus dem Hackschnitzelsilo - links und rechts vom 85-Jährigen türmten sich instabile Wände aus Holzspänen vier Meter auf. Vermutlich war der Senior schon eine ganze Nacht dort gelegen!