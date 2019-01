Ernüchternde Bilanz: Mehr Alko-Lenker auf Straßen

14 Alko-Lenker in einer Nacht aus dem Verkehr gezogen

Bei der Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu verzeichnen (von 13 auf 9). Die meisten Alkoholunfälle ereigneten sich im Innsbruck Stadt mit 5, 2 im Bezirk Innsbruck-Land und jeweils 1 in den Bezirken Imst und Kitzbühel. Allein bei einem landesweiten Planquadrat in der Nacht zum 07.12.2018 wurden 14 Alko-Lenker aus dem Verkehr gezogen, davon ein Lenker unter Suchtgiftbeeinträchtigung.