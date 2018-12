Zeugen hörten lauten Knall: Müllinsel brannte

Die gute Nachricht vorab: Bei dem gefährlichen Einsatz wurde niemand verletzt. „Die Flammen drohten bereits, auf die Fassade des Wohnhauses überzugreifen. Das konnte durch den schnellen Einsatz unserer Kameraden aber verhindert werden“, schildert Sprecher Philipp Gutlederer. Nun gilt es zu klären, was den Brand ausgelöst hat. „Entweder hat sich ein explosives Gemisch etwa an einer achtlos weggeworfenen Zigarette entzündet, oder es waren Böllerwerfer am Werk“, heißt es.