Lkw verlor fünf Tonnen Mais auf Straße in Enns

Ein 55-jähriger slowakischer Staatsbürger fuhr am 27. Dezember gegen 15.45 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelanhänger in Enns auf der B 1 in Enns in Richtung Asten. Das Schwerfahrzeug war mit Mais beladen und bei Straßenkilomter 168,08 im dortigen Kreisverkehr öffnete sich aus unbekannter Ursache eine der beiden Hecktüren, wodurch sich etwa fünf Tonnen Mais auf etwa 50 Meter der Fahrbahn verteilten.