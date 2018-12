Nach Bluttat in Asylheim: Das ergab die Obduktion

Nach dem tödlichen Ehestreit in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim in der Nacht auf den Stefanitag ist am Donnerstag die Obduktion des 23-jährigen Opfers abgeschlossen worden. Die Obduktion habe die Annahmen der Ermittler bestätigt, erklärt Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol. Körperliche Gewalt habe zum Tod der jungen Frau geführt. „Tatwaffe wurde keine verwendet.“