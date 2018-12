Spritzkerze setzte Christbaum in Brand

Der 22-Jährige zündete kurz vor 14 Uhr eine Spritzkerze in der Wohnung in der Bindergasse an, der Christbaum fing sofort Feuer. Verzweifelt versuchte der Mann noch, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu löschen, was ihm aber nicht gelang. In weiterer Folge brannte das Wohn- und Esszimmer vollkommen aus. Die Küche und die restlichen Räume wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren Feldbach und Mühldorf standen mit fünf Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz.