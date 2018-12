Leichenfund in Traun: Mord nicht ausgeschlossen

Mord, Unfall oder Selbstverschulden? Ein Leichenfund am Montag in der Traun bei Lambach gibt Oberösterreichs Kriminalisten derzeit Rätsel auf. Gegen Mittag am Heiligen Abend entdeckten Fußgänger den leblosen Körper eines jungen Mannes. Der Tote wies schwere Kopfverletzungen auf, deshalb konnte die Polizei laut ersten Informationen auch ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion angeordnet.