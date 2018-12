Nur 40 Euro im Monat: „Das ist kein Leben“

Seit Jahren in keinem Geschäft mehr

Aber wie kann man mit 40 Euro im Monat überleben? „Geschäfte habe ich seit Jahren keine von innen gesehen“, sagt der Grazer, „Gewand gehe ich auf Flohmärkten kaufen. Schuhe um zwei Euro zum Beispiel. Essen muss ich mir bei Sozialmärkten holen. In meine Wohnung kann ich niemanden reinlassen, so desolat ist sie. Ich hab’ auch schon einmal vier Jahre lang auf dem Boden schlafen müssen.“