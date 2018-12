Panik vor Tsunami: „Lauft! Das Wasser steigt!“

„Ich musste rennen, als die Welle etwa 15 bis 20 Meter über den Strand hinwegschwappte“, schrieb der Norweger Oysein Lund Andersen auf seinem Facebook-Profil. Der Vulkan-Enthusiast sei am Strand gewesen, weil er den Ausbruch des Anak Krakatau filmen habe wollen, der die todbringende Flutwelle ausgelöst haben dürfte. Er sei mit seiner Familie auf einen Hügel gelangt und dort in Sicherheit gewesen. „Zum Glück unverletzt“, so Andersen. „Ich habe also meinen ersten Tsunami gesehen - und hoffentlich meinen letzten.“