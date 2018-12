Attentäter von Straßburg schwor dem IS die Treue

Innenminister glaubte nicht an Beteiligung des IS

Obwohl sich die Terrormiliz IS kurz nach dem Anschlag zu der Tat bekannte und verkündete, der 29-Jährige sei einer ihrer „Soldaten“ gewesen, gab es Zweifel an dieser Version - sogar in Regierungskreisen. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner nahm der Organisation nicht ab, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben - obwohl Chekatt „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) gerufen haben soll und in zwei Anti-Terror-Verzeichnissen der französischen Regierung geführt wurde.