NBA-Star klagt: „Das ist Sklavenhalter-Mentalität“

Wert der Spieler erkannt

In der National Basketball Associaton (NBA) hat man dagegen laut James schon längst den Wert der Spieler erkannt. „Der Unterschied zwischen NBA und der NFL ist, dass die NBA das ist, was wir glauben, was er (der Spieler, Anm.) sein kann - das Potenzial“, sagte der zweifache Olympiasieger und dreifache NBA-Champion, der NBA-Commissioner Adam Silver ausdrücklich lobte. „Er gibt uns die Möglichkeit, unsere Meinung auszudrücken. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob Adam mit uns einer Meinung ist oder nicht. Aber er will zumindest hören, was wir zu sagen haben.“