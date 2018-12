Die Lkw-Lawine rollt noch stärker durch unser Land

Der VCÖ hat 106 Zählstellen der Asfinag analysiert, an 102 davon hat der Verkehr zugenommen - teils so drastisch, dass einen die Zahlen schwindlig werden lassen. Auf der A 9 bei Wundschuh zum Beispiel ist die Zahl der Schwerfahrzeuge in den ersten elf Monaten des Jahres um mehr als fünf Prozent gestiegen - auf 2,1 Millionen.