Neuer Kika/Leiner-Kapitän kämpft ums Vertrauen

Personalabbau gestoppt

Zwei Drittel der 42 Standorte des Möbelhändlers hat er bereits besucht. Das Ziel: „Ich will den Mitarbeitern wieder Vertrauen einhauchen.“ Vertrauen auch in ihn. „Gerät ein Ozeanriese in schwere See, dann muss die Besatzung Vertrauen haben, dass der Kapitän sie in den sicheren Hafen bringt“, so Gütebier. Der Personalabbau wurde nach der Übernahme durch die Signa-Gruppe gestoppt. „Ich brauche qualifizierte Leute, habe deshalb die Bremse gezogen“, so Gütebier.