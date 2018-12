Helene Fischer: So lustig reagierten Wiener Linien

Für an die ewige Liebe glaubende Fans des Schlagertraumpaares war es jedenfalls ein Schlag. „Während in den letzten Wochen mal wieder über eine bevorstehende Hochzeit spekuliert wurde, waren wir längst getrennt“, bestätigte Florian Silbereisen. Ex-Freundin Helene Fischer verriet sogar noch mehr und schrieb auf Facebook: „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen.“