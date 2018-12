Helene, Geschmack hast du: Das ist ihr neuer Lover

Es ist wohl eine DER Promi-Trennungen in diesem zu Ende gehenden Jahr: Nur fünf Tage vor Weihnachten machte das Liebe-Aus von Helene Fischer und Florian Silbereisen am Mittwochabend in Windeseile die Runde. Und auch der Grund für die Trennung hat bereits einen Namen: Thomas Seitel, Tänzer und Luftakrobat, soll das Herz der feschen Sängerin erobert haben.