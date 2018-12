Schafe und Rinder in der Steiermark vernachlässigt

Gerhard Rupp, Leiter des Referats Natur- und allgemeiner Umweltschutz, bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Seit Ende November verendeten 20 Schafe und zwei Rinder - vermutlich am starken Parasitenbefall. Vier Amtstierärzte sind derzeit vor Ort und schätzen, dass ein Drittel bis die Hälfte der Vierbeiner abgenommen wird - der Rest wird auf der Anlage verbleiben. Viele sollen Wurmbefall aufweisen und unterernährt sein. In Mitleidenschaft gezogen worden sein sollen vor allem die 301 Schafe, sagte Rupp, die Rinder seien robuster. Der Halter der Tiere - der nicht mit dem Besitzer oder den Besitzern identisch sein soll - konnte sich offenbar aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr um die Tiere kümmern. Der gesamte überlebende Bestand werde nun veterinärmedizinisch versorgt. Die Sache wird nun vom strafrechtlichen und verwaltungsrechtlichen Standpunkt her aufgearbeitet.