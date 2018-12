Appell: „Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!“

Unter dem Motto „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk!“ setzt auch Fressnapf Österreich im Sinne des Tierschutzes ein Zeichen im Zoofachhandel. Während des Zeitraumes von 17. bis einschließlich 27. Dezember werden keine Kleinsäuger wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Maus und Co. in den österreichischen Fressnapf-Filialen an Kunden abgegeben. „Ein Haustier ist kein Geschenk und dessen Kauf soll auch nicht an einem Feiertag festgemacht werden. Ein Haustier zu schenken ist eine langfristige Entscheidung und soll besser getroffen werden, wenn Feiertage und Trubel vorüber sind“, sagt Hermann Aigner, Geschäftsführer Fressnapf Österreich.