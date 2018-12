Schmidhofer verpasst Sieg um fünf Hundertstel!

Erneut nicht zufrieden zeigte sich Veith, die in Gröden überhaupt nicht in die Gänge kam. „Weil es einfach flach ist. Es war einfach heute zu rund und zu wenig am Limit. Das kann passieren, sollte nicht passieren. Das zipft mich an“, meinte die 29-Jährige, die schon mit Vorfreude auf den Riesentorlauf in Courchevel am Freitag blickte. „Ich will nichts verschreien, aber da (im Riesentorlauf; Anm.) fühle ich mich am stärksten im Moment.“