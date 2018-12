Lend und die Schicksalstage im Alu-Werk

Peter Eder senior erinnert sich noch gut an den 7. Februar 1992. Ein Schicksals-Tag, an dem über die Zukunft der Aluminium-Werke in Lend entschieden wurde. Die Schweizer Pioniere hatten sich ursprünglich wegen der perfekten Lage von Lend hier angesiedelt: Die Gasteiner Ache ist ideale Energie-Quelle, denn die Alu-Produktion gilt als großer Stromfresser. Die teure Elektrolyse war dann nicht mehr wirtschaftlich. Umweltauflagen wurden streng.