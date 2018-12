Horror-Strecke entschärft: „Sie trauen uns nix zu“

Das Schwiegertöchterchen selbst kam am Montag zu einer völlig anderen Meinung über die Saslong: „Sehr leicht, zu langsam. Sie trauen uns nichts zu!“ Die Herrenstrecke wurde für die heutige Damen-Abfahrt völlig entschärft. Start im Flachen, Kamelbuckel umfahren, Ciaslat-Wellen abgehobelt. „Schwer, hier schnell zu sein“, meinte Nici Schmidhofer. Bei den Trainings gelang dies Ramona Siebenhofer und Ester Ledecka, am Samstag Siegerin des Snowboard-Riesentorlaufs in Cortina.