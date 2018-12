Barca-Verfolger Real und Atletico siegen knapp

Karim Benzema traf für die Königlichen bereits in der 13. Minute. Real ließ danach die Zügel schleifen und wäre in der Nachspielzeit beinahe noch bestraft worden. Torhüter Thibault Courtois reagierte bei Paraden gegen Alex Alegria und Emiliano Velazquez aber glänzend. Bei den Hausherren nicht dabei war Gareth Bale. Den Stürmerstar plagen Probleme mit seinem rechten Knöchel. Trainer Santiago Scolari wollte vor dem Antreten bei der Club-WM in der kommenden Woche kein Risiko eingehen.