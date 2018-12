Aus für Ticketverkauf in den Grazer Öffis?

Verkehrsstadträtin überlegt Schaffner-Comeback

Sehr wohl vorstellen kann sich Kahr aber eine Rückkehr der guten, alten Schaffner. Nicht ausgeschlossen sei auch, dass an den Haltestellen Ticketautomaten aufgestellt werden - aber an allen, so wie in Linz, und nicht nur an ein paar. Ebenfalls denkbar sei, dass alles so bleibt, wie es ist. Kahr will die Fahrgäste befragen.