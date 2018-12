Einen klassischen Jux will er sich machen

Nur einmal ein „verfluchter Kerl“ sein - dieser Wunsch überkommt den beflissenen Weinberl, nachdem ihm der Gewürzkrämer Zangler zu seinem Associé befördert hat. Also folgt er seinem Lohnherren und dessen neuem Hausknecht Melchior heimlich in die große Stadt, um sich einen Jux zu machen - an seiner Seite der treue aber vorlaute Lehrjunge Christopherl. Gemeinsam schlittern sie von einer Bredouille in die nächste, müssen lügen, betrügen und zechprellen um nicht aufzufliegen - und landen am Ende ihres Ausflugs zielsicher bei einem Happy End.