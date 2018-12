Nach Crash mit Fußgänger und Pkw in Mauer gekracht

Erst eine Mauer konnte die Wahnsinnsfahrt des jungen Mannes aus Redlham gegen 2 Uhr früh stoppen. Augenzeugen leisteten dem Alkolenker Erste Hilfe, bevor er ins Spital kam.Zuvor hatte der Betrunkene in Schwanenstadt einen auf einem Parkplatz abgestellten Wagen beschädigt und war davongerast. Wenig später krachte er in der Ortschaft Graben in ein weiteres Auto.