Zweite Alkofahrt von Jung-Politiker Weilbuchner

„Ich ärgere mich über mich selbst so sehr, ich kann es gar nicht sagen. Drei Jahre habe ich aufgepasst“, ist der Landtagsabgeordnete (28) aus Burgkirchen im Innviertel am Telefon hörbar zerknirscht, nachdem ihn die „Krone“ mit den Vorwürfen konfrontierte. Und legte ein umfassendes Geständnis ab: „Ich habe am 25. November nach einer durchgefeierten Nacht in Wien mit meiner Freundin gestritten und sie hat mich aus der Wohnung geworfen, mir die Schlüssel weggenommen. Da hab’ ich mich ins Auto gesetzt und dann geriet ich in die Polizeikontrolle. Zwei Promille.“ Der Führerschein ist jetzt für zehn Monate eingezogen, die Höhe der Verwaltungsstrafe steht noch nicht fest.