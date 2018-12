Das „Comeback“ der Stoanis ist schon wieder vorbei

„Zeit is’, dass es jetzt wieder ruhiger wird“, versichert Fritz Willingshofer zum Ende des Jubiläumsjahres der Stoakogler. 50 Jahre nach ihrem ersten Auftritt - siehe Foto unten - haben die Stoanis 2018 die (lauten) Rufe ihrer Fans doch noch einmal erhöht. „Die Jubiläums-Gala in Gasen oder der Auftritt bei ,Wenn die Musi spielt‘ in Bad Kleinkirchheim waren schon echte Höhepunkte!“, versichert der Fritz. Aber so richtig Blut geleckt hat das Erfolgs-Trio, das allein den Hit „Steirermen san very good“ zwei Millionen Mal auf Tonträgern verkauft hat, aber dann doch nicht. Zum Leidwesen der Fans gibt es keinen Rücktritt vom Rücktritt.