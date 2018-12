„Schnüffel-Affäre“: Luitz steht vor Sieg-Verlust!

Den Eingang eines entsprechenden Schreibens bestätigte der Alpinchef des Deutschen Skiverbandes (DSV), Wolfgang Maier, am Freitag am Rande des Super-G in Gröden, den Norwegens Superstar Aksel Lund Svindal für sich entscheiden konnte. „Es gibt zwei Möglichkeiten“, sagte Maier: „Entweder wir akzeptieren oder wir erheben Einspruch.“