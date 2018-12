Österreicher bestaunen Svindals siebenten Streich

Am Ende hat doch wieder der „Mister Gröden“ triumphiert. Der an Knie und Daumen lädierte Aksel Lund Svindal fuhr am Freitag im Super-G von Gröden seinen insgesamt siebenten Sieg auf der Saslong heraus. Für die Abfahrer des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) setzte es hingegen eine so nicht erwartete Niederlage. Als Bester musste sich Matthias Mayer (+0,83 Sek.) mit dem siebenten Platz begnügen.