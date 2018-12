AMS muss kräftig sparen - das Land springt ein

„Ich will mir nicht ausmalen, was danach kommt“

Eine Gruppe sind Arbeitslose mit einem Alter über 50 und schlechter Qualifikation: „Ich bedauere immer noch, dass die Aktion 20.000 ausläuft. Ich will mir nicht ausmalen, was danach kommt“, meinte Kampus. Daher sollen im kommenden Jahr knapp 18,3 Millionen Euro - rund 6 Millionen Euro kommen aus dem Landesbudget - für sogenannte Transitarbeitsplätze im Bereich „Gemeinnützige Beschäftigung“ fließen und etwa 1900 temporäre Jobs schaffen. Dadurch können diese Menschen leichter wieder am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen.