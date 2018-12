Frauen niedergestochen: Blutige Serie in Nürnberg

Bei brutalen Messerattacken sind am Donnerstagabend in einem Stadtteil in Nürnberg gleich drei Frauen schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus, dieser wurde allerdings bislang nicht namentlich identifiziert. Der Mann soll ca. 25 - 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß und kräftig sein. Über die Bekleidung gibt es ungleiche Angaben: orange Jogginghose, schwarze Jacke, blaues Jackett. Die Polizei sucht mit Hubschraubern und Suchhunden nach dem Flüchtigen. Ein terroristischer Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen. Die von dem Messerstecher angegriffenen Frauen seien inzwischen außer Lebensgefahr, heißt es.