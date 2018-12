5x2 Freikarten für die ELVIS-Gala im Casino Velden

Das Event wird von Wolf Memphis veranstaltet. Selbst Sänger, ist der „Cowboyman“ einer der größten Elvis-Fans. Er hat auch Original-Gitarren des King. Mit der Show ist er auf großer Tour durch ganz Österreich. Auch in Velden wird dem unvergesslichen US-Sänger in der einzigartigen Weihnachtsgala „Das war Elvis“ mehrfach gedacht. Es gibt Videoshows von Elvis Presley aus den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren zu sehen, eine Gitarrenausstellung, Livemusik und Live-Talk über den weltberühmten Star. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass eine Stunde früher).

Die „Krone“ verlost für die Gala fünfmal 2 Tickets: E-Mail an gewinnspiel.kaerntner@kronenzeitung.at