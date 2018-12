Aus über 60 Bewerbern konnten sich drei Projekte ganz besonders hervortun. In der Jury saßen wie auch in den Jahren zuvor Zoodirektorin Dagmar Schratter, Vier-Pfoten- Präsident Heli Dungler, Univ.Prof. Josef Troxler, Tierschutzratvorsitzende Susanne Fromwald, Dr. Herbert Haupt und auch meine Wenigkeit. Viele Einreichungen waren fantastisch und am liebsten würde man fast allen einen Preis zukommen lassen. Aber letztendlich musste die Entscheidung fallen. Dabei standen Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Vorbildwirkung an vorderster Stelle. Glücklich und stolz übernahm Bianca Heisinger aus dem Burgenland eine Preis für ihr Streunerkatzen-Kastrationsprojekt. Helga Happ vom gleichnamigen Reptilienzoo durfte den Preis nach Kärnten mitnehmen. Und auch eine landwirtschaftlicher Betrieb wurde ausgezeichnet - der Biohof Harbich aus dem Marchfeld. Danke an jeden einzelnen Menschen, der sich für das Wohl von Tieren einsetzt! Mehr über alle Projekte und sogar Videos dazu finden Sie HIER.