Der Bundestierschutzpreis 2018 wurde verliehen

Das Überqueren von Straßen endet für Tiere häufig tödlich. Nicht nur Rotwild ist vom Straßenverkehr bedroht, sondern auch kleines, nicht jagdbares Wild wie Igel oder Frösche. Das „Projekt Roadkill“ hat zum Ziel herauszufinden, welche Tiere wo und wann auf Österreichs Straßen überfahren werden. In weiteren Schritten sollen Hotspots identifiziert werden, also Straßenabschnitte, auf denen besonders viele Tiere überfahren werden. Diese sollen dann gemeinsam mit Behörden entschärft werden. Da man für einen guten Überblick täglich hunderte Kilometer Straße abfahren müsste, setzt Projektleiter Dr. Floran Heigl vom Institut für Zoologie an der Universität für Bodenkultur in Wien die Citizen Science als Methode ein. Mittels einer App kann jeder interessierte Bürger auf der Straße gefundene „Road Kills“ an den Projektleiter melden. Alle Daten werden Online in einer interaktiven Datenbank erfasst. Die außergewöhnliche Kombination aus wissenschaftlichem Arbeiten und Einbindung der Bevölkerung in den Prozess einer Problemlösung konnte sich in den letzten Jahren erst so richtig etablieren.