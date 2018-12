Mildere Strafe für Todeslenker

Ein 35-jähriger Deutscher, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss am 15. September 2017 auf der B311 bei Lofer einen tödlichen Unfall verursacht hat, ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg vor einem Berufungssenat des Oberlandesgericht Linz gestanden. Der Senat hat die im Mai verhängte unbedingte Haftstrafe von einem Jahr in ein Jahr teilbedingt, davon neun Monate auf Bewährung, abgemildert.