Jetzt ist es Zeit für eine feste Bindung!

In der kalten Jahreszeit fühlen sich viele Menschen alleine. Es ist dunkel draußen, wir verbringen mehr Zeit in geschlossenen Räumen und widmen viel Zeit uns selbst. Da kann es schon mal vorkommen, dass man sich nach einem festen Partner sehnt. Wer in den Wintermonaten eine feste Beziehung eingeht, hat laut Statistiken auch gute Chancen, diese zu erhalten. Daraus ergibt sich auch die Bezeichnung „Cuffing“, denn das bedeutet so viel wie „in Handschellen legen“, also für immer an einen binden. Nutzen auch Sie die „Cuffing Season“ und verlieben Sie sich! Wir geben Ihnen ein paar Tipps, wie die Partnersuche besser klappt.