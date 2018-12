Der Star am Weihnachtsmarkt mit diesem Outfit

Zuletzt das Wichtigste am Weihnachtsmarkt: die richtigen Schuhe. Denn ohne die ist alles nichts. Wer schon einmal stundenlang am Punschstand gefroren hat und dabei vielleicht auch noch schreckliche Schmerzen wegen viel zu hoher Absätze ertragen musste, weiß Schuhe vom Format dieses Legero-Fabrikats zu schätzen. Aus eigener Erfahrung kann die Redaktion berichten, dass dies mit Abstand die bequemsten, wärmsten, leichtesten und wasserdichtesten Winterschuhe sind, die man je besessen hat. Und zudem sehen sie auch noch richtig hübsch aus mit den hochwertigen Ledereinsätzen und den reizvollen Schnürelementen. Und ja, der Preis ist heiß - in diesem Fall jedoch absolut gerechtfertigt.