Meghan hat wieder einmal alles falsch gemacht

„Oh my God“: Herzogin Meghan hat wieder einmal ganz viel falsch gemacht, geht man nach den jüngsten Aufreger-Meldungen in britischen Medien. Ihr Überraschungsauftritt bei den britischen Fashion Awards war zwar wundervoll. Aber: Sie trug dunklen Nagellack! Ein No-Go unter royalen Damen. Herzogin Kate sieht man höchstens einmal mit zartem Rosa. Und während der Preisvergabe an ihre Hochzeitskleiddesignerin liebkoste sie ihren Babybauch viel zu oft. Ein verärgerter Twitter-Schreiber empörte sich: „Wir wissen schon, dass du schwanger bist!“