Kronprinzessin Victoria trägt Kleid ihrer Mutter

Wenn man in der Bildserie weiterklickt, stößt man auf eine Schwarz-Weiß-Aufnahme der Königin am Ufer eines Sees, auf dem Schwäne schwimmen. Ein weiteres Foto zeigt Silvia in einem wunderschönen gestreiften Kleid. Geboren wurde Königin Silvia als Silvia Sommerlath in Deutschland. 1976 heiratete sie den schwedischen König Carl Gustaf. Die beiden waren sich vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in München begegnet.