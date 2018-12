37,3 Mafia-Millionen in Österreich sichergestellt

Die heimischen Behörden können die größte jemals in Österreich sichergestellte Summe an Mafiageldern - 37,3 Millionen Euro - feiern. Das Geld war zum „Waschen“ auf Konten sowie in Privatstiftungen, einer Firma, in Immobilien in Wien und Tirol und in Wertpapieren geparkt gewesen. Die Beschuldigten gehören der bekannten italienischen Cosa Nostra an, doch auch zwei weitere der großen Mafiaclans mischten mit. Das „schmutzige“ Geld stammt vor allem aus illegalem Glücksspiel sowie Versicherungsbetrug und Erpressungen.