Flüchtiger Mädchenmörder: Europaweite Fahndung!

Hinweise an jede Polizeidienststelle

Eine Verbindung nach Wien besteht jedenfalls. Der junge Afghane hatte nach seiner Ankunft in Österreich zunächst hier gewohnt, ehe er die 16 Jahre alte Michelle über Facebook kennenlernte und ihretwegen in eine Asylunterkunft in Steyr zog, um dem Mädchen nahe zu sein. „Die Ermittlungen und auch die Fahndungsarbeit laufen nach wie vor über die Polizei Oberösterreich“, erklärte Polizeisprecherin Michaela Rossmann Dienstagfrüh gegenüber krone.at. „Hinweise auf den Tatverdächtigen werden an jeder Polizeidienststelle in ganz Österreich entgegengenommen. Nach dem 17-Jährigen wird weiterhin im gesamten Land gefahndet.“