Graz: Ältester Fahrlehrer starb mit 96 Jahren

Für Dubovszky war die Arbeit des Fahrschullehrers ein Traumberuf, wie er immer wieder betonte: „Der Kontakt zu Menschen, das Reden, das Erklären - das alles bereitet mir große Freude.“ Vergangenen Freitag ist Ladislaus Dubovszky nach kurzer, schwerer Krankheit zuhause für immer eingeschlafen. Die Verabschiedung findet am Freitag, dem 14. Dezember, um 12 Uhr in der Feuerhalle in Graz statt.