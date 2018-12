„Lila Gorilla Show“ startet auf krone.tv!

Max Schmiedl stellt sich erster „Runde“

„Schrill, bunt und laut“, verspricht auch Vale: „Die Gäste, die Zuschauer und ich werden viel zu lachen haben“, so der Social-Media-Star. „Ich werde eine andere Seite von meinen Gästen zeigen“, so der Social-Media-Star. Den Herausforderungen der ersten Ausgabe stellt sich Schauspieler Max Schmiedl. Hier geht‘s zum Channel!



Übrigens: Valentina ist auch in unserer Influencer-WG Top 5 zu sehen!