Zwei-Meter-Schlange attackiert wartenden Mann

Tierische Action in Thailand: Eine zwei Meter lange Rattenschlange kam in eine Polizeistation gekrochen und attackierte einen dort wartenden Mann. Als sich der 45-Jährige wehrte, kam es zum Kampf. Das Tier versuchte, den Thailänder anzuspringen, wurde aber abgeblockt und mit Tritten außer Gefecht gesetzt. Als sich die Schlange wieder erholt hatte, wurde sie in die Freiheit entlassen.