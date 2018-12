Trotz Erfolgsbilanz: Barisic droht Rauswurf

„Ich werde im Moment nichts dazu sagen“

Die Zeitung „Dnevnik“ zitiert Mandaric am Montag: „Barisic ist und bleibt Trainer.“ Aber der Big Boss droht auch: „Wir werden bei unseren Treffen in den nächsten Tagen entscheiden, wie der Klub in Zukunft besetzt sein wird.“ Barisic - der am Montag telefonisch nicht zu erreichen war - soll sich von den Spielern bereits verabschiedet haben, sagte dem slowenischen Medium: „Wir werden sehen, wie meine Zukunft bei Olimpija aussehen wird. Wir werden noch zwei Gespräche führen, dann werden die Journalisten als Erste herausfinden, was wir vereinbart haben. Ich mag Slowenien, Ljubljana, Olimpija und die meisten dieser Spieler. Aber ich bitte um Respekt, dass ich im Moment nichts dazu sagen werde.“